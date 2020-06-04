Kartal pençesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 22 yaşındaki sağ beki Kerim Alıcı Beşiktaş'ın gündeminde. Sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusunu kadrosuna katmak için siyah-beyazlı kurmayların harekete geçtiği öğrenildi. İstanbul ekibinde 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ün gelecek sezon için durumu belirsizliğini korurken, Kara Kartal, beklentileri karşılayamayan Brezilyalı Douglas'ı da satış listesine koyduktan sonra sağ bek arayışına hız verdi. Gelecek sezon için kadrosunu gençleştirmeyi planlayan Beşiktaş'ın savunmanın sağ tarafı için listesinin başında Kerim Alıcı yer alıyor. İstanbul ekibinin teknik patronu Sergen Yalçın'ın da alınması için olumlu rapor verdiği için Kerim Alıcı için iki kulübün en kısa zamanda masaya oturması bekleniyor. Altınordu'nun Kerim'in bonservisini henüz belirlemediği öğrenildi. Kırmızı- lacivertli ekibin altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu 2014 yılında profesyonelliğe geçip A Takıma yükseldi.

TAKIMIN BANKOSU OLDU

Genç oyuncu, TFF 1. Lig'de görev yaptığı 83 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 11 golün pasını verdi. Alt kategorilerde Milli takım formasını giyme başarısını da gösteren Kerim Alıcı, Türkiye Kupası'nda da 6 maçta görev yaptı. Kerim, dört ezondur A takımda banko forma giyiyor.



İKİZİ BARIŞ FENER'E GİTTİ

Beşiktaş'ın radarında olan Kerim Alıcı'nın ikiz kardeşi Barış Alıcı 2018 yılında Altınordu'dan Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe'ye transfer oldu. İzmir ekibi, Barış Alıcı'yı sarı-lacivertli kulübe 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle satmıştı. Kanarya'da fazla forma şansı bulamayan Barış daha sonra Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Westerlo da kiralık olarak forma giydi. İkili altyapıdan beri birlikte uzun yıllar forma giydi. Her yaş kategorisinde sağ tarafta birlikte onayan Barış ve Kerim Alıcı iki yıldır ayrı takımlarda oynuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ