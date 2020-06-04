Kartal’dan yeni atak

Korona virüs salgını sebebiyle zor günler geçiren ve daha az maliyetli oyunculara yönelen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Geçen yaz 4 milyon Euro'ya Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah'ın siyahbeyazlıların gündeminde olduğu ileri sürüldü. Bundesliga'nın sona ermesiyle birlikte Fortuna Düsseldorf'un Ampomah konusunda kararını vereceği belirtildi. Kara Kartal'ın Fortuna Düsseldorf'la yapacağı görüşmelerde ilk olarak kiralık transfer teklifini sunacağı kaydedildi. Ampomah'la Belçika'dan KV Mechelen'in de ilgilendiği dile getirilirken önümüzdeki günlerde futbolcu ile ilgili görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

İKİ GOL BİR ASİST

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 16 karşılaşmada 2 gol atarken 1 kez de asist gerçekleştirdi. 3 defa Gana Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Ampomah Fortuna Düsseldorf öncesi üç sezon Belçika'dan Beveren'in formasını giydi.