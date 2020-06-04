KKTC’de maçlar seyircili mi?

Kıbrıs türk Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının 18 Haziran'da başlamasına karar verdi. Maçların seyircili ya da seyircisiz oynanmasına daha sonra karar verileceği ifade edildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, karşılaşmaların seyircili veya seyircisiz oynatılması konusunda, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli'nin ligin başlamasından önce yeniden bir değerlendirme yapıp son noktayı koymasına karar verilmiştir" dedi.