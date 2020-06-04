  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Mustafa Cengiz taburcu edildi

taburcu edildi

Mustafa Cengiz taburcu edildi
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi. Cengiz, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti. Beyin ameliyatından sonra 15 Mayıs'ta taburcu edilen Galatasaray Başkanı üç gün sonra ise bu defa mide ameliyatına alınmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, dün hastaneden çıkış yaparak evinde istirahate çekildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mustafa Cengiz taburcu edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA