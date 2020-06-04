Mustafa Cengiz taburcu edildi

Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi. Cengiz, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti. Beyin ameliyatından sonra 15 Mayıs'ta taburcu edilen Galatasaray Başkanı üç gün sonra ise bu defa mide ameliyatına alınmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, dün hastaneden çıkış yaparak evinde istirahate çekildi.