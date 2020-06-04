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Haberler Spor Mustafa Yumlu hazır

hazır

Mustafa Yumlu hazır
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Yukatel Denizlispor'un deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, transfer görüşmelerinin sürdürdüğünü belirtti. Mustafa, "Takımım için fedakarlık yapmaya devam ediyorum. Kulübümüz de bana karşı bir fedakarlık gösteriyor. Kulüple yeni sözleşme için görüşmelerimiz devam ediyor. Belli bir seviyeye geldik. İmza atmadım ama her an atabilirim. Taraftarlarımıza mutlu haberi vermek isterim, imza yakın. Güzel haber en yakın zamanda duyulur. En geç bu hafta sonu bir görüşme daha yapacağız. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.

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