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Haberler Spor Trabzonspor’a Avrupa şoku

’a Avrupa şoku

, finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ’de lider olan ekibine Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

Trabzonspor’a Avrupa şoku
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Trabzonspor dün UEFA'dan gelen şok haberle sarsıldı. UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bordo mavili kulübe Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verildiğini duyurdu. Trabzonspor'un bu cezası, kulübün 2020/2021 ya da 2021/2022 sezonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesi durumunda yürürlüğe girecek.

KULÜP CAS'A BAŞVURACAK
Trabzonspor'un Avrupa Kupalarına katılamaması ile kulübün hakkı, bir sıra arkasındaki takıma geçecek. Karadeniz ekibi, UEFA ile 2016'da maddi yükümlülükler hakkında bir anlaşma imzalamıştı. Bordo mavili kulübün verilen bu cezanın ardından CAS'a başvuracağı gelen haberler arasında.

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