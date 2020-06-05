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Haberler Spor Altınordu’ya sürpriz talip

Altınordu’ya sürpriz talip

Kırmızı-lacivertlilerin altyapısında yetişen ve bu sezon Anadolu’da forma giyen stoper Recep’e yurt dışından 4 kulüp birden talip oldu.

Altınordu’ya sürpriz talip
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Altınordu Futbol Akademisi patentli iki genç yıldızı Ravil Tagir ve Burak İnce için Premier Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiren Altınordu'nun başına talih kuşu kondu. ALFA'daki eğitiminin ardından önce A takıma yükselen, ardından Altınordu'nun hazırlayıcı ekibi Niğde Anadolu FK'da müthiş bir sezon geçiren 21 yaşındaki stoper Recep Yemişci'ye İspanya'dan Osasuna ve Sportig Gijon, Alman İkinci Ligi'nden ise Hannover 86 ile St. Pauli resmen talip oldu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Kırmızı-lacivertli ekibin, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedeli henüz açıklanmadı. İzmir ekibinin dört kulüple birlikte pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. İzmir ekibi Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder transferlerinde olduğu gibi ikinci satıştan yüzde 30 payda yine ısrarcı oldu. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in gösterdiği başarılı performansları ve Ravil Tagir-Burak İnce ikilisinin bir anda yıldızlaşması nedeniyle daha birçok Avrupa kulübünün gençlerle ilgili Altınordu ile masaya oturması bekleniyor.

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