Fenerbahçe bastırıyor

Göztepe'nin iki yıldızı Halil Aksunar ve Alpaslan Öztürk'e talip olan Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaşmak için tüm şart-ları zorluyor. Son olarak Halil ve Alpaslan kar-şılığında sarı-kırmızılı ekibin de listesinde yer alan Alper Potuk artı bir miktar da para öneren Fenerbahçe ile görüşmeler sürü-yor. Alper'in 1.3 milyon Euro'luk yıllık maaşı nede-niyle bu teklifi kabul etmeyen Göz-Göz, Halil'in bonservis bede-li için ise 3 milyon Euro talep etti.