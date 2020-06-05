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Haberler Spor Fenerbahçe bastırıyor

bastırıyor

Fenerbahçe bastırıyor
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Göztepe'nin iki yıldızı Halil Aksunar ve Alpaslan Öztürk'e talip olan Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaşmak için tüm şart-ları zorluyor. Son olarak Halil ve Alpaslan kar-şılığında sarı-kırmızılı ekibin de listesinde yer alan Alper Potuk artı bir miktar da para öneren Fenerbahçe ile görüşmeler sürü-yor. Alper'in 1.3 milyon Euro'luk yıllık maaşı nede-niyle bu teklifi kabul etmeyen Göz-Göz, Halil'in bonservis bede-li için ise 3 milyon Euro talep etti.

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