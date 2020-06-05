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Haberler Spor Huesca ile Serdar pazarlığı sürüyor

ile Serdar pazarlığı sürüyor

Huesca ile Serdar pazarlığı sürüyor
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler için Göztepe yönetimi bonservis pazarlığına başladı. Sarıkırmızılı ekibin bonservisini almak istediği orta saha oyuncusu için Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş da devreye girmişti. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar, Serdar'ı elinde tutmak için girişimlerini hızlandırırken, futbolcunun sözleşmesinde 1.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun olduğu öğrenildi. Ancak bu rakamı fazla bulan sarı-kırmızılı kurmaylar opsiyonu kullanmak için İspanyol yetkililerden kolaylık bekliyor. Bonservis bedelinde indirim talep eden Göz-Göz yönetimi, Huesca ile pazarlıklarını sürdürüyor.

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