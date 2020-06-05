Irkçılığa Ege’den büyük tepki

ABD'de öldürülen ve tüm dünyayı sarsan siyahi George Floyd cinayeti sonrası ırkçılık karşıtı söylemler öne çıkarken, Ege'nin iki kulübü Yukatel Denizlispor ve Altay sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ve videoyla yaşananlara duyarsız kalmadı. Denizlisporlu oyuncular siyahi arkadaşlarıyla pozlar vererek, yaşanan olaya tepki gösterdi. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği paylaşımda, "Hepimiz farklılıklarımız ile güzeliz" ifadelerine yer verildi. Altay'da futbolcular ise "Irkçılığa karşı atılan her adım, insanlığın aldığı nefes olacaktır" sloganıyla düşüncelerini paylaştı.