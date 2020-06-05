  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Karşıyaka'nın salgın için aldığı önlemler incelendi

Karşıyaka'nın salgın için aldığı önlemler incelendi

Karşıyaka'nın tedbirleri kapsamında aldığı önlemler incelendi. Sağlık Kurulu'nun açıkladığı Futbola Dönüş Protokolü'nün gerekliliklerini Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde uygulayan Kaf-Kaf, Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil ve Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli'yi ağırladı.

Karşıyaka'nın salgın için aldığı önlemler incelendi

05.06.2020, 15:30 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,15:35

TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden verilen 4 aylık aranın ardından 18 Temmuz'da kaldığı yerden start alması beklenen sezonun hazırlıklarına pazartesi günü tekrar başlayacak Karşıyaka'nın aldığı tedbirler yerinde incelendi. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun açıkladığı Futbola Dönüş Protokolü'nün gerekliliklerini Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde uygulayan Kaf-Kaf, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil ve Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli'yi ağırladı. Çığırgil ve Emetli, yeşil-kırmızılıların aldıkları tedbirleri inceleyip tavsiyelerde bulundu. Karşıyaka, pazartesi günü tesislerde toplanıp yapılacak koronavirüs testinin ardından antrenmanlara başlayacak.

DHA

Göztepe iç transfer görüşmelerini erteledi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'nın salgın için aldığı önlemler incelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA