Karşıyaka’ya taraftar desteği

Karşıyaka taraftar Derneği ve Çarşı Grubu'nun futbol takımına maddi destek için mayıs ayında başlattığı kampanyada toplanan 78 bin 139 TL dün kulübe ulaştırıldı. Pandemi yüzünden lige verilen arada kampanyaya ara vermek zorunda kalan yeşil-kırmızılılar ligin başlamasıyla kulübe katkı sağlamak için yine destek kampayası yapmayı planlıyor.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu yaptığı açıklamada, "Çağrımıza katkı koyan Belediye Başkanımız Cemil Tugay, eski başkanlarımızdan Cenk Karace ve eski yöneticilerimizden Avni Yelkenbiçer ile tüm sevdalılarımız da karınca kararınca desteklerini vermeye başlamıştı. Salgın belası yüzünden anons yapmadık. Katkı koyan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz."