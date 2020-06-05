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Haberler Spor Leroy Fer’e Kartal pençesi

’e pençesi

, forması giyen yıldız isimle ilgili girişimlerini hızlandırdı.

Leroy Fer’e Kartal pençesi
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'la ilgili Leroy Fer iddiası gündemin ilk sırasına yerleşti. Hollanda ekibi Feyenoord'la sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusunun Kartal'la görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Siyah beyazlıların 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği bildirilirken bu transferin kısa süre içerisinde sonlanması bekleniyor. Hollanda basınında "Leroy Fer bu yaz hava değişimi yaşayabilir" ifadelerine yer verirken, siyah-beyazlı takımın teklifi de doğrulandı.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ
KISA süre öncesine kadar Fer'in Feyenoord ile devam edeceği hatta kulüple yeni sözleşme imzalaması fikrinin ön planda olduğu ancak bu kararın değiştiği belirtildi. Bu sezon 23 lig maçına çıkan oyuncu 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

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