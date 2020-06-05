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Menemen’de gündem gençler

Menemen’de gündem gençler
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, yeni sezonda daha genç bir kadro kuracaklarını söyledi. Mevcut takımda iskeleti koruyup gelecek vaadeden isimleri bünyelerine katmak için alt ligleri yakından takip ettiklerini belirten sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Cenk Laleci, "Alt liglerden birçok oyuncuyu taradık. Genç yetenekleri takıma kazandıracağız. Menemenspor bir vitrindir. Burada gençlerimize çok değer veriliyor ve oynatılıyor" şeklinde konuştu.

ARAYIŞLARIMIZ SÜRÜYOR
Türkiye ve Avrupa'daki tarama çalışmalarının sürdüğünü belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Geçmişte de kendi bünyemizden yetişen ya da alt liglerden gelen oyuncular Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'ya gitti. Hem yarışmacı hem de yetiştirici misyonumuzu koruyacağız. Altyapımızdan da çok değerli futbolcular A takıma çıkacaktır. Avrupa'dan da futbolcuları izledik. Genç yabancı isimler de gündemimizde olacak" şeklinde konuştu.

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