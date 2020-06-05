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Haberler Spor Miha Zajc ile yollar ayrılabilir

ile yollar ayrılabilir

Miha Zajc ile yollar ayrılabilir
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Fenerbahçe'nin 2019 yılının devre arasında Empoli'den kadroya dahil ettiği Miha Zajc, yol ayrımında. Kanarya, Sloven futbolcudan kulüp bulmasını istedi. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon Euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkaracağı öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıkan Miha Zajc, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Zajc için mayıs ayında Krasnodar kulübünün devreye girdiği ileri sürülmüştü.

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