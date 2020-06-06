Altay’da Putsila zirveyi istiyor

TFF Birinci Lig ekiplerinden Altay'ın başarılı orta saha oyuncusu idmanlardaki gösterdiği performansla kurmayları mutlu ediyor. Geçtiğimiz günler de siyah-beyazlı ekiple gelecek sezon içinde anlaşma sağlayan Belaruslu tecrübeli futbolcu, Türkiye'de ikinci TFF 1. Lig şampiyonluğu için adeta gün sayıyor. Başkent ekibi Ankaragücü ile Süper Lig'e çıkma mutluluğu yaşayan 32 yaşındaki orta saha aynı başarıyı İzmir ekibiyle de tekrarlamak istiyor.

İYİ DURUMDAYIZ

Tek hedeflerinin salgın öncesi çıkışı ligler başlayınca da sürdürmek olduğunu belirten Putsila, "Çok iyi çalışıyoruz. Tecrübemiz, gücümüz ve kapasitemizle kalan 6 maçtan en iyi sonuçları alarak Altay'ı Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Kulübümüzde bunları başaracak her türlü ortama sahibiz. Ligler başlayınca kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İyi durumdayız" diye konuştu.