Bertolacci sesleri

Sezon sonunda orta sahadaki birçok oyuncusu ile yolları ayırması beklenen Fenerbahçe, takviye çalışmalarına hız verdi. Alper Potuk, Tolgay Arslan, Zajc, Tolga Ciğerci gibi oyuncuları ile yol ayrımında olan ve bu bölgesine yeni takviyeler düşünen Kanarya ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya'nın Sampdoria takımı ile sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Andrea Bertolacci sarı-lacivertli takımla anılıyor. Bonservis problemi bulunmayan tecrübeli oyuncu merkez orta saha dışında 10 numara olarak da görev yapabiliyor. Yıldız isim bu sezon 289 dakika sahada kaldı.