F.Bahçe’de yüksek gerilim

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları üzerine önce F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy, ardından da Özdemir zehir zemberek açıklamalar yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bir derginin Instagram yayınında "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna "Söz konusu 2011-2012 sezonundan sonra şike olayı gerçekleşmemiştir" yanıtını verince Fenerbahçe'de ortam gerildi. Önce Başkanvekili Semih Özsoy, Özdemir'i ihanetle suçladı, ardından da Özdemir yapılan açıklamayı sert bir dille eleştirdi. Özdemir, şunları söyledi:



Sözlerimin önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim.



Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili 'Şike tartışmaları' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'Rezalet'tir. Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir. Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili wwolan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır. Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor.