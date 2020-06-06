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Haberler Spor İlk sıfır karbon futbolcu Merih

İlk sıfır karbon futbolcu Merih

İlk sıfır karbon futbolcu Merih
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral, Birleşmiş Milletler desteğiyle Myanmar'da nobel ödüllü Thor Heyerdahl adına yapılmış olan Thor Heyerdahl Climate Park'ta kendi ormanını oluşturdu. Worldview Impact Foundation'ın Ecofriend platformu da bu ormana, hayatı boyunca oluşturduğu tüm karbon ayak izini sıfırlamak amacıyla projeye destekte bulunan Merih Demiral'ın adını verdi. Demiral bu katkısıyla dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu. Karbon Ayak İzi, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit salımının bireyin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir.

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