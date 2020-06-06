  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Jerome’un geleceği belirsiz

Jerome’un geleceği belirsiz

Jerome’un geleceği belirsiz
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Göztepe'de yönetimin sözleşme indirim talebine Leo ile olumlu yanıt veren iki yabancıdan biri olan golcü Cameron Jerome'un geleceği belirsiz. 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan sezon sonuna kadar İngiliz futbolcunun sergileyeceği performans takımdaki kaderini belirleyecek. Palut'un gözü iki sezondur forma giyen futbolcuda olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jerome’un geleceği belirsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA