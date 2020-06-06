Göztepe'de yönetimin sözleşme indirim talebine Leo ile olumlu yanıt veren iki yabancıdan biri olan golcü Cameron Jerome'un geleceği belirsiz. 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan sezon sonuna kadar İngiliz futbolcunun sergileyeceği performans takımdaki kaderini belirleyecek. Palut'un gözü iki sezondur forma giyen futbolcuda olacak.
Jerome’un geleceği belirsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.