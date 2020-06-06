Göztepe'de yönetimin sözleşme indirim talebine Leo ile olumlu yanıt veren iki yabancıdan biri olan golcü Cameron Jerome'un geleceği belirsiz. 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan sezon sonuna kadar İngiliz futbolcunun sergileyeceği performans takımdaki kaderini belirleyecek. Palut'un gözü iki sezondur forma giyen futbolcuda olacak.