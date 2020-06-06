Kartal hareketli

Bir yandan lige hazırlanan bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın aday listesi genişliyor. Kartal'ın sağ bek için Olimpija takımında forma giyen 20 yaşındaki Eric Boakye ile ilgilendiği öğrenilirken Gana basını da gelişmeleri doğruladı.

22 MAÇTA 2 GOL ATTI

Eric Boakye bu sezon Olimpija'da tüm kulvarlarda 22 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Boakye'nin kulübüyle 1 yıl sözleşmesi var. Beşiktaş için İstanbulspor'da oynayan Aldin Cajic'in de gündeme geldiği öne sürüldü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş ve Sivasspor'un transfer listesine girdi. Kara Kartal, 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcu Bright Enobakhare için de AEK ile mücadele ettiği konuşuluyor. DÜNYA BASINI YAZDI

Bu arada Beşiktaş'ın antrenmanda ABD'li George Floyd'u anmak için yaptığı koreografi dünya basınında büyük ilgi gördü. Beşiktaş'ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx, Nogometo manija ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.