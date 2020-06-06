Menemen’e ‘Süper’ takip

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un altyapısından yetiştirdiği genç oyuncuları Murat Elkatmış ve Furkan Bayır, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Santrafor bölgesinde görev yapan Murat Elkatmış ile stoper Furkan Bayır'ın Alanyaspor, Antalyaspor ve Başakşehir'in yakın takibinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin bünyesinde yetişen 18 yaşındaki forvet Murat Elkatmış bu sezon TFF 1. Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 karşılaşmada görev aldı.

İKİSİ DE ALTYAPIDAN

Kanatlarda da görev yapan genç oyuncu 1 gol, 1 asit yaptı. Murat Elkatmış geçen sezon U19 Akademi Ligi'nde Ekol Göz Mememenspor ile şampiyonluk yaşadı ve Akademi Ligi'nde görev yaptığı 32 maçta attığı 43 golle yıldızlaştı. Savunma hattında görev yapan 19 yaşındaki Furkan Bayır ise bu sezon 1 maçta forma şansı buldu. TFF 2. Lig'de ise görev yaptığı 6 karşılaşmada 1 gol atma başarısını gösterdi. Menemen altyapısında görev yaptığı 201 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ