Süper Lig’e ayar

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, korona virüs salgını sonrası ’da başlayacak sezonun maç saatlerini geriye çekti.

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Giriş Tarihi: 6.6.2020

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararlaştırılırken Türkiye Futbol Federasyonu daha önce açıkladığı maç programında değişikliğe gitti. Böylece daha önce açıklanan 21.45 maçları 21.00'e, 19.15 maçları ise 18.30'a alınmış oldu.

KRİTİK MAÇLAR VAR
Açıklanan 5 haftalık program içerisinde 29. haftada 28 Haziran Pazar günü 21.00'de Başakşehir-G.Saray ve 30. haftada yine aynı saatte 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçları şampiyonluğun kaderini belirleyecek.




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