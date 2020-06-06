TFF hakemlerin koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemlere yapılan corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, MHK'nin hakemlere yaptığı corona virüsü test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'nin konu ile ilgili yaptığı basın duyurusu şu şekilde;

Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.