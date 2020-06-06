Trabzonspor’da Ndiaye şoku

UEFA tarafından 1 yıl Avrupa'dan men cezası alan Trabzonspor'a bir şok haber de yıldız futbolcusu Badou Ndiaye'den geldi. UEFA'dan gelen ceza sonrası kulübün ekonomik durumuyla ilgili şüphe eden Senegalli takımdan ayrılmaya karar verdi. Başarılı oyuncu, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sözleşmesini devam ettirmeyerek kesin olarak takımdan ayrılacak.

HIZLANDIRILMIŞ SÜREÇ İSTEDİLER

Trabzonspor, Ndiaye'nin satın alma opsiyonuna sahipti. Kulübü Stoke City'ye dönmesi beklenen 29 yaşındaki futbolcu devre arasında geldiği Trabzonspor'da toplam 13 müsabakaya çıktı ve bir gol atarken, 4 asist üretti. Öte yandan Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyerek, Ağustos ayının ortalarında kararın verilmesini bekleyecek.