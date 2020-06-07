Denizlispor’a geliyor

Ege temsilcisi Barrow’un ayrılmasının ardından Fransız temsilcisi Montpellier’de forma giyen sol kanat Keagan Dolly’yi gündemine aldı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da yönetim, takımdan ayrılan sol kanat Madou Barrow'un yerini doldurmak için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Fransa'da Montpellier ekibinde forma giyen 27 yaşındaki Güney Afrikalı kanat oyuncusu Keagan Dolly'yi gündemine aldı. Bu sezon takımında 6 maçta forma giyen ve kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun takımıyla yollarını ayıracağı öğrenildi.



HER BÖLGEYE TAKVİYE

PİYASA değeri 950 bin Euro olan Keagan Dolly'nin de Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Yönetimin Dolly ile görüşmelere başladığı açıklandı. Denizlispor'da yönetim, kanatların yanı sıra kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete de oyuncu takviyesi yapacak. Yönetim ile teknik direktör Bülent Uygun'un bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Bu arada Denizlispor, 15 Haziran Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.



■ SEBAHATTİN ALP