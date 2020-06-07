Fener’de geri sayım

Kanarya’nın uzun zamandır listesinde yer alan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile bu hafta bir görüşme daha yapması beklenirken yerli aday olarak ise Tayfun Korkut yeniden gündeme geldi

Süper Lig'in başlamasına günler kala teknik direktör sorununu çözümleyemeyen Fenerbahçe'de geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunu beklemeden bu hafta içerisinde yeni hocasını açıklaması beklenirken Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica konusunda resmi adımların atılması sürpriz sayılmayacak. İspanya 2'nci Ligi takımlarından Albacete'nin de 49 yaşındaki teknik adama talip olması sebebiyle yönetimin girişimlerini hızlandırdığı ve bu hafta içerisinde bir görüşme yapılacağı öne sürüldü. Bilindiği üzere Bjelica, F.Bahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini belirtmiş ancak korona virüs salgını nedeniyle çıkmaza girdiklerini belirtmişti.



KORKUT İKİNCİ SIRADA

Fenerbahçe eğer Bjelica konusunda orta yolu bulamazsa Türkiye'de çalışma fikrine yeşil ışık yakan Tayfun Korkut ile bir görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi. Futbolculuk kariyerinde F.Bahçe formasını giyen Tayfun Korkut yerli listesindeki en yakın isim olarak görünüyor. 46 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "Fenerbahçe camiasına karşı büyük bir saygım var çünkü. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için yorum yapmam pek doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.



BROWN IDEYE MESAJ YOLLADI

Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında bulunan Brown Ideye mesaj yolladı. Yunan basınına açıklamada bulunan Ideye, "Aris ile sözleşmem var ve şu anda başka hiçbir şey düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra düşüneceğim" dedi. Geleceği hakkında eşiyle konuşacağını ve ona göre bir karar vereceğini söyleyen 31 yaşındaki forvet, "Eve döneceğim, ailemle görüşeceğim ve karar vereceğim. Ailemi özledim ve ailemle zaman geçirmek istiyorum. Eşimle görüşmeden karar vermem" ifadesini kullandı.