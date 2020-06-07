Formalar tribünde

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlarda Göztepe iç sahada tribünlerini taraftarlarının formalarıyla dolduracak

Korona virüs salgını sonrası ara verilen liglere 12 Haziran Cuma günü evindeki Trabzonspor maçıyla başlayacak olan Göztepe, taraftarlarını unutmadı. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanması kararlaştırılan maçlarda taraftarlarından yoksun çıkacağı maçlar için yönetim bir çözüm buldu. İzmir temsilcisinin taraftarlarının kulübe ulaştıracakları lisanslı formaları iç saha maçlarında tribünlerdeki yerini alacak.



UYGULAMA ÜCRETSİZ

Yönetimin 'Seni Yalnız Bırakmadık' isimli uygulaması yarın başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yarından itibaren lisanslı formalarını Gürsel Aksel Stadyumu'nda yer alan GÖZGÖZ Mağazası'na bırakacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek uygulamada forma teslimi sezon sonunda yapılacak ve "Seni Yalnız Bırakmadık" yazısının yer aldığı hatıra yamalar hediye edilecek.