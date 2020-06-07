Galatasaray yıldız avında

Galatasaray'da ligin kalan bölümü için idmanlar sürerken, gelecek sezon için transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun da gitme ihtimaline karşılık İtalyan forvet Mario Balotelli'yi gündemine almıştı. İtalya Serie A takımlarından Brescia forması giyen başarılı oyuncu, takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz hafta kulüp başkanıyla yaşadığı gerginlik sonrası idmanlara çıkmayan Balotelli, kulübe rest çekmişti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Brescia'nın 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshettiği ifade edildi.



FEGHOULİ YERİNE 3 ADAY VAR

Öte yandan Galatasaray yönetimin de, yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli için üst üste gelen tekliflerin ardından Cezayirli oyuncunun ayrılma ihtimali düşünülerek arayışlar başladı. Sarı-kırmızılı İstanbul ekibi, Amiens forması giyen ve sözleşmesi gelecek sezon bitecek Juan Ferney Otero (25 yaşında) ile temasa geçti. Cim-Bom, ayrıca Slovak ekibi Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Osman Bukari ve Granada'dan Alvaro Vadillo'yu (25 yaşında) adaylar arasına ekledi.

HENRY ONYEKURU: KALMAK İSTİYORUM"

Monaco kadroda düşünülmeyen oyuncuyu en iyi teklifi verene satmak niyetinde ancak Onyekuru'nun tavrı transferin akıbetini belirleyecek. Nijeryalı kanat oyuncusu ise bu konuda kararını çoktan vermiş durumda. Monaco yetkilileriyle konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Eğer beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem. Beni yeniden Galatasaray'a kiralayın. Burada mutluyum. Başka bir seçeneği düşünmek istemiyorum" dedi. Bu sözlerin ardından Monaco'nun eli kolu bağlandı. Galatasaray ise yıldız golcünün bonservisini almak için kaynak arayışına girdi.