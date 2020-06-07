Göz-göz'de sağ bek olarak görev yapan Lamine Gassama'nın Fransa'dan talipleri var. 30 yaşındaki Fransa doğumlu Senegalli oyuncu eski kulübü Lorient ile Saint-Etienne ekiplerinin radarına girdi. Sarıkırmızılı ekipte iki sezondur forma giyen sağ bek için özellikle lider olarak Ligue 1'e yükselen Lorient'in ısrarcı olduğu öğrenildi.
SEZON SONU CEVAP VERECEK
Senegalli yıldız futbolcuyla temasa geçen Fransız temsilcisinin yetkilileri eski savunmacılarını Fransa'ya döndürmek için bir teklif sundu. Göztepe ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve İzmir ekibinin sözleşme indirim talebini kabul etmeyen Gassama, Lorient'e sezon sonunda cevabını iletecek.
SEZON SONU CEVAP VERECEK
Senegalli yıldız futbolcuyla temasa geçen Fransız temsilcisinin yetkilileri eski savunmacılarını Fransa'ya döndürmek için bir teklif sundu. Göztepe ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve İzmir ekibinin sözleşme indirim talebini kabul etmeyen Gassama, Lorient'e sezon sonunda cevabını iletecek.
Gassama’ya Fransız kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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