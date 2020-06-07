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Haberler Spor İzmirli amatörler çıkmazın eşiğinde

İzmirli amatörler çıkmazın eşiğinde

İzmirli amatörler çıkmazın eşiğinde
Giriş Tarihi: 7.6.2020
İzmir 2. Amatör Küme ekipleri, korona virüs salgını yüzünden TFF Amatör İşler Kurulu'nun liglerin iptal edildiğini açıklamasının ardından ayağa kalktı. Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Gaziemir, Yarımada ve Konak'ta bulunan bir çok amatör küme ekibi sıkıntılarının giderilmesini istedi. Bazı illerde ASKF yönetimlerinin ligler tamamlama, bazıları ligleri birleştirme, bazıları ise üst sırada olan kulüpleri bir üst lige çıkarma kararı aldığını belirten kulüp yetkilileri, "Biz de ise yetkili kurumlar sessizliğini hala korumaktadır. Hiçbir gelirimiz olmamasına rağmen federasyona binlerce lira transfer, lige katılım, antrenör sözleşme bedeli ödedik. Bizler bu ligin ilk yarısındaki kalan maçların oynatılarak tescil edilmesini ya da masraflarımızın geri ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.
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