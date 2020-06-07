Yeni aday Kurzawa

Fenerbahçe'nin sol bek mevkiine takviye çalışmaları tam gaz sürerken yönetimin Fransız temsilcisi PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı da gündemine aldığı konuşuluyor. Son beş sezondur PSG'de görev alan 27 yaşındaki başarılı oyuncu 13 kez de Fransa Milli Takımı'nın formasını giymişti.



BONSERVİS SORUNU YOK

KANARYA'NIN bonservis sorunu bulunmayan başarılı oyuncu için bu hafta içerisinde görüşmelerini sıklaştıracağı konuşuluyor. Bu sezon 14 maçta görev alan ve 1 gol kaydeden oyuncu daha öncesinde de 7 sezon Monaco'da ter dökmüştü. Fenerbahçe yönetiminin Kurzawa'nın transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık L.Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u da listesinde tuttuğu bilinirken Rus ekibiyle görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında. Hasan Ali ile ilgili kararını veremeyen Kanarya'nın sol bek için iki isimden birine imza attırması bekleniyor.



MURİÇ KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Vedat Muriç, "Elbette transfer teklifleri almak her futbolcu için büyük bir moral olur ve gurur verir. Ancak ben henüz buradaki misyonumu bitirmediğime inanıyorum. Tek motivasyonum F.Bahçe'nin başarısı. Ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyorum. Geri dönüşümüz çok güzel olacak" ifadesinde bulundu.