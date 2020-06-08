Akhisarspor teselli buldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle TFF 1. Lig'de şampiyonluk iddiasının bulunduğu sezonda aylardır futbola hasret kalan Akigo, bu periyotta futbolcularının hiçbir sağlık problemi yaşamamasıyla teselli buldu.

İLK MAÇ ALTAY İLE

Sezonun kaldığı yerden tekrar start alacağı 19 Haziran öncesi hazırlık antrenmanlarında sakatlık problemi yaşanmayan Manisa ekibi, oyuncularını salgından da uzak tuttu. Süper Lig ve 1. Lig'de birçok kulüpte oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerde virüs vakalarına rastlanırken Akhisarspor'da takım, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 2 koronavirüs testinin tamamı da negatif çıktı. Akhisar, 3 aylık zorunlu ara sonrası ilk maçına 21 Haziran Pazar günü Altay deplasmanında çıkacak.