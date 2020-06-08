A.Ordu Emre’yi istiyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da kurmaylar genç Türk oyuncuları kadrosuna katmak için Almanya'daki arayışlarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertlilerin listesinde 20 yaşındaki sol bek Emre Aytun olduğu öğrenildi. Hannover 96 kulübünün altyapısında yetişen genç savunma oyuncusu başka bir kulüpte forma giymedi. Emre Aytun, Hannover 96'nın Regionalliga Nord ligindeki ekibinde görev yapıyor.

20 MAÇTA 3 ASİST

Sol ayağını kullanan 20 yaşındaki Emre aynı zamanda stoper olarak ta görev yapabiliyor. Bir metre 83 santim boyundaki Türk futbolcu, Almanya'da çeşitli yaş kategorilerinde sahaya çıktığı 71 karşılaşmada 4 gol atarken, 8 asist yapmayı başardı. Bu sezon Regionalliga Nord liginde oynadığı 20 maçta 3 golün pasını verme başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ