  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor A.Ordu Emre’yi istiyor

A.Ordu ’yi istiyor

Kırmızı-lacivertliler, liginde ’dan 20 yaşındaki gurbetçi sol bek Aytun’u yakın takibe aldı.

A.Ordu Emre’yi istiyor
Giriş Tarihi: 8.6.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da kurmaylar genç Türk oyuncuları kadrosuna katmak için Almanya'daki arayışlarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertlilerin listesinde 20 yaşındaki sol bek Emre Aytun olduğu öğrenildi. Hannover 96 kulübünün altyapısında yetişen genç savunma oyuncusu başka bir kulüpte forma giymedi. Emre Aytun, Hannover 96'nın Regionalliga Nord ligindeki ekibinde görev yapıyor.

20 MAÇTA 3 ASİST
Sol ayağını kullanan 20 yaşındaki Emre aynı zamanda stoper olarak ta görev yapabiliyor. Bir metre 83 santim boyundaki Türk futbolcu, Almanya'da çeşitli yaş kategorilerinde sahaya çıktığı 71 karşılaşmada 4 gol atarken, 8 asist yapmayı başardı. Bu sezon Regionalliga Nord liginde oynadığı 20 maçta 3 golün pasını verme başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

A.Ordu Emre’yi istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA