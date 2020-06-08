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Haberler Spor Balotelli için gözler Terim’de

Balotelli için gözler Terim’de

Brescia ile yollarını ayıran yıldız isim için tecrübeli hocanın raporu bekleniyor.

Balotelli için gözler Terim’de
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Brescia ile antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Balotelli, Galatasaray'ın gündemindeki yerini korurken yıldız isim için gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Terim, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. 29 yaşındaki yıldız, bu sezon 5 gol kaydetti.

KARTAL'A GÖNDERME
Bu arada G.Saray, son dönemde Beşiktaş ile arasında krize sebep olan 1986/87 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kulüp sosyal medyadan 'tarihte bugün' başlığıyla 33 yıl önce şampiyon olduğu maçın görüntülerini paylaştı.

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