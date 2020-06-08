Balotelli için gözler Terim’de

Brescia ile antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Balotelli, Galatasaray'ın gündemindeki yerini korurken yıldız isim için gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Terim, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. 29 yaşındaki yıldız, bu sezon 5 gol kaydetti.

KARTAL'A GÖNDERME

Bu arada G.Saray, son dönemde Beşiktaş ile arasında krize sebep olan 1986/87 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kulüp sosyal medyadan 'tarihte bugün' başlığıyla 33 yıl önce şampiyon olduğu maçın görüntülerini paylaştı.