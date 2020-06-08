Belhanda’ya teklif var

Galatasaraylı Belhanda için S.Arabistan iddiaları yeniden ortaya atıldı. Al Hilal'in, Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açtığı öne sürüldü. Fas basınındaki haberlere göre, Al Hilal G.Saray'ın beklentileri doğrultusunda bir teklif yapmaya hazır. S.Arabistan kulübünün Belhanda'nın transferi için G.Saray'a 5 milyon Euro ödemeye, oyuncuya ise yıllık 3.3 milyon Euro maaş teklifine hazır olduğu kaydedildi.