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Haberler Spor Belhanda’ya teklif var

’ya teklif var

Belhanda’ya teklif var
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Galatasaraylı Belhanda için S.Arabistan iddiaları yeniden ortaya atıldı. Al Hilal'in, Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açtığı öne sürüldü. Fas basınındaki haberlere göre, Al Hilal G.Saray'ın beklentileri doğrultusunda bir teklif yapmaya hazır. S.Arabistan kulübünün Belhanda'nın transferi için G.Saray'a 5 milyon Euro ödemeye, oyuncuya ise yıllık 3.3 milyon Euro maaş teklifine hazır olduğu kaydedildi.

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