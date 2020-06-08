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Haberler Spor Denizlispor'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Denizlispor'da maçının hazırlıkları devam ediyor

Denizlispor, 15 Haziran Pazartesi günü zirve adaylarından Demir Grup 'a konuk olacak. Maç hakkında konuşan teknik direktör , "Sivasspor evinde çok iyi sonuçlara imza attı. Kalan haftalarda şampiyonluğa oynayacaklar. Denizlispor olarak formdayız, iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Denizlispor'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam ediyor

08.06.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020,15:58

Süper Lig'de koronavirüs salgınının ardından 15 Haziran Pazartesi günü zirve adaylarından Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, rakibinin iç sahadaki yenilmezlik unvanını son vermek istiyor.


Bu sezon sahasında 13 maça çıkan kırmızı-beyazlılar 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, yenilgi yüzü görmedi. Denizlispor ise dış sahada ligin başarılı takımlarından biri oldu. Yeşil-siyahlılar gurbette mücadele ettiği 13 karşılaşmada 17 puan topladı. Ege ekibi deplasmanda Antalyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u yenerken, Göztepe, Kayserispor, Ankaragücü, Konyaspor ve Fenerbahçe'yle de berabere kalıp rakiplerinden puan kopardı.


Eski takımı Sivasspor'a karşı duygusal bir maça çıkacağını ifade eden teknik direktör Bülent Uygun, "Oradaki birçok kişiyle kucaklaşmayı çok isterdim. Ancak salgın yüzünden bunu yapamayacağım. Takımımız yeniden sahalara döneceği için mutlu ve inançlı. Uzun zamandır futboldan uzak kaldık, iyi bir çıkış yakalamıştık. Son 3 maçta 7 puan toplamıştık. Biz yolumuza devam edeceğiz. Sivasspor evinde çok iyi sonuçlara imza attı. Kalan haftalarda şampiyonluğa oynayacaklar. Denizlispor olarak formdayız, iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

DHA

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