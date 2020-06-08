F.Bahçe’ye koşuyor

Süper Lig'in yeniden başlamasına kısa bir süre kala F.Bahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı. Kanarya'nın gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro yaratmak için kolları sıvadığı ve bir süre önce Galatasaray ile Beşiktaş'ın da listesinde olduğu belirtilen Guangzhou Evergrande kulübünden Anderson Talisca'nın yakın takibe alındığı öne sürüldü. Bazı Çin kulüpleri yabancı oyuncuları ile yollarını ayırırken Brezilya oyuncu için de benzer bir durumun yaşanabileceği iddiası üzerine F.Bahçe'nin oyuncuyu kiralamayı düşündüğü bildirildi. Talisca'ya Brezilya'dan Atletico MG kulübü de talip olurken, Fenerbahçe'nin de menajeri aracılığıyla teklif gönderdiği gelen haberler arasında.

BREZİLYA'YA DA DÖNMEYECEK

Talisca'nın menajer Carlos Leite, SuperFC'ye yaptığı açıklamada, "Brezilya'ya dönmeyecek" açıklaması ise sarı-lacivertli camianın heyecanını ikiye katladı. Talisca'nın menajerinin konuyla ilgili Beşiktaş'a da bilgilendirme yaptığı öğrenilirken F.Bahçe'nin elini çabuk tutarak sonlandırması bekleniyor. Son iki sezondur Guangzhou Evergrande'dea görev yapan oyuncu daha iki sezon Beşiktaş'ta oynamıştı.



Anderson Talisca bu sezon Guangzhou Evergrande formasıyla 18 lig maçında 1308 dakika süre alırken 10 kez rakip fileleri sarstı, 2 kez de asist yapmayı başardı.



238 MAÇTA 93 GOL ATTI

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou Evergrande formalarını giyerken toplamda 238 randevuda 93 kez gol sevinci yaşadı.