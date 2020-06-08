Göztepe Charles için devreye girdi

Göztepe ön libero olarak forma giyen Celso Borges ve Andre Poko ile yolları ayırmayı planlarken bu oyuncuların alternatifini de Türkiye'de buldu. Antalyaspor'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles sarı-kırmızılıların radarına girdi. Tedavisi için ülkesine giden ve korona virüs tedbirleri sonrası Türkiye'ye dönemeyen 35 yaşındaki futbolcu ile Antalya kulübü sözleşme yinelemeyeceğini açıklamıştı. Sözleşmesi sona eren futbolcu için devreye giren Göztepe, menajeri kanalıyla bağlantıya geçti. 5 sezondur Antalyaspor forması giyen ve Türkiye'den ayrılmayı düşünmeyen Charles'in da teklifine sıcak baktığı öğrenildi.