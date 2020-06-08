Göztepe Diouf’un peşinde

Süper Lig'de gelecek yıl yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı ile birlikte üst sıralara oynayacak olan Göztepe, hücum takviyesi için kolları sıvadı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Göz-Göz, son olarak İngiltere'ye yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Championship'te Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldız golcü Mame Diouf'u gündemine aldı. Gelecek sezon pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle kemer sıkma politikası uygulayan Göz-Göz, 32 yaşındaki yıldızı ikna ederse bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.

GOLCÜ OYUNCU İZMİR'E ÇOK YAKIN

Futbolcu ile maddi konularda anlaşmayı uman İzmir ekibi transferi sezon bitmeden mutlu sonla noktalamak istiyor. Senegalde Diaraf ekibinde yetişen Diouf, İngiltere'de Manchester United, Blackburn ve Hannover formalarını da giydi. Futbolcuyla Denizlispor da bir süre önce ilgilenmişti. Ancak sarı-kırmızılı ekip maddi konularda anlaşma sağlanması halinde imzaya daha yakın.



ATINÇ'LA 1 YIL DAHA

İç transferde sezon sonu 15 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle zorlanacak olan Göztepe ilk hamlesini Atınç Nukan'la gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak futbolcuyu 31 Mayıs 2021'e kadar takımda tuttu. Sezon başında sakatlığı nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalan Atınç ligde sadece 2 dakika süre aldı.



Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki Mame Diouf, kariyerinde milli formayla 51 resmi maça çıkarken fileleri 10 kez havalandırdı.

BURAK HAKERLER