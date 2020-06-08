G.Saray gaza bastı

Mariano'nun sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Şener ile de yol ayrımında olan G.Saray, sağ beke takviye için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Rennes ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Malili sağ bek Hamari Traore ve Tigres'ten Luis Rodriguez için harekete geçmeye hazırlanıyor. 3 sezondur Rennes forması giyen 28 yaşındaki Traore'yi uygun bir bonservis ile renklerine dahil etmeyi planlayan Aslan, Rodriguez'i de bonservis sorunu olmadığı için istiyor. Rodriguez bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol attı, 3 asist yaptı.

OMAR DA LİSTEDE

4 sezondur Tigres forması giyen oyuncunun Aslan'a yakın olduğu konuşuluyor. Cim Bom ayrıca Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui'yi takibini de sürdürüyor.