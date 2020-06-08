Horoz’da Lung sesleri

Süper Lig'de ilk sezonun geçiren ve tehli-ke bölgesinden uzaklaşan Denizlispor gelecek yılın planlarını yapmaya başladı. Yönetim dış transferde ise önceliği 1 numaralı mevkiye, kaleci takviyesine verdi. Polonyalı eldiven Adam Stac-howiak'ın alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshet-mesinin ardından kaleci arayışlarına hız veren yönetim son olarak Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor'un yıldızı Silviu Lung'u gündemine aldı.



LİSTEDE İLK SIRADA

Kaleci arayışlarında Hollanda ekibi Heerenveen'de görev yapan Polonyalı Filip Bandarek'i de listesinde barındıran kurmaylar, Lung'u Süper Lig deneyimi nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi. 31 yaşındaki file bekçisinin Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim transfere sıcak bakıyor. Bülent Uygun da Lung'a onay verirken, kurmay-lar futbolcuyla temasa geçerek ilk teklifini iletti ve beklemeye çekildi.

SEBAHATTİN ALP