Karşıyaka start veriyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 18 Temmuz'da başlaması beklenen ligin geri kalan maçları için bugün sahaya iniyor. Yeşil-kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve personele bugün Covid-19 testi yapılacak. Kaf-Kaf, teknik patron Soner Tolungüç yönetiminde lig çalışmalarına başlayacak. İzmir temsilcisinde şehir dışında bulunan takım kaptanı Mustafa Aşan, Onur Kıntaş da İzmir'e geldi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerekli tüm sağlık tedbirlerini aldıklarını belirten Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Tam takım halinde antrenmanlara başlayacağız. Testlerimizi yaptırıp kendimizi tesislerimizde izole edeceğiz. Tüm dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ziyarette de yaptığımız işler beğenildi" dedi. Tesislere giriş ve çıkışları kısıtlayacaklarını belirten Atilla Güneş, "Pandemi tamamen bitmiş değil. Tesislere giriş çıkışları asgari düzeye indireceğiz. Bizim için her şeyden önce insan sağlığı geliyor. Umarım hiç bir sorun yaşamadan ligi tamamlar ve üst lige çıkmayı başarırız" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ