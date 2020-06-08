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’dan Chaves hamlesi

Savunmaya takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, ’i almak için yeniden harekete geçti.

Kartal’dan Chaves hamlesi
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Beşiktaş bir süre önce gündemine aldığı Brezilyalı stoper Renato Chaves için resmi adımları atmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında top koşturan oyuncu için nabız yoklayacak. Bu sezon 18 maçta 2 gol atan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon haziran ayında sona erecek. İtalyan basını da geçen ay gelişmeleri doğrulamıştı.

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Başarılı savunmacı da ülkesinde verdiği bir röportajda Beşiktaş sorusuna ilişkin adres olarak menajerini göstermiş, "Bu, arkadaşım Leo Cornacini'nin ilgileneceği bir mesele. Şimdilik Brezilya'da evimdeyim ve pandemiden sonra yeniden fizisel çalışmalarıma odaklanacağım. Şimdilik geleceğim Al-Wahda. Ama geleceğin ne göstereceği belli olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun bu açıklaması Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı yorumlarına sebep oldu. Siyahbeyazlı yönetim, yıldız oyuncuyu getirmek için tüm imkanlarını seferber etti.

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