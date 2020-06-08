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Haberler Spor Trabzonspor’da hedef Semedo

’da hedef Semedo

Trabzonspor’da hedef Semedo
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Lisandro Semedo bordo-mavili ekibe yakın duruyor. Sezonu kiralık olarak OFI formasıyla geçiren oyuncunun, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu henüz Yunanistan temsilcisi tarafından kullanılmadı.

BONSERVİSİ F.SİTTARD'TA
Trabzonspor, bonservisi Fortuna Sittard kulübünde olan oyuncu konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Fortuna Sittard'ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün ile olan görüşmelerin Trabzonspor'a avantaj sağlayabileceği gelen haberler arasında. Yeşil Burun Milli Takımı formasını da giyen başarılı oyuncu, bu sezon OFI formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol, 5 asistlik önemli bir katkı sağladı ve takımının hücum gücüne büyük katkı koymayı başardı.

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