Ukrayna’dan Rebrov iddiası

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal sonrası arayışlarını sürdürürken bir iddia da Ukrayna basınından geldi ve sarı-lacivertlilerin, eski oyuncusu Sergiy Rebrov ile masaya oturduğu iddia edildi. Ukrayna basınına konuşan menajer Sandor Varga, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Sergiy Rebrov'un Türkiye'de sevildiğini belirtti. Varga, Ukraynalı hocaya İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklif olduğunu ifade etti. Varga yaptığı açıklamada, "İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den ilgilenen kulüpler var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birkaç kez görüşme oldu. Rebrov, Türkiye'de iyi hatırlanan, sevilen ve saygı duyulan bir isim. Fenerbahçe'de güzel yılları oldu. Rebrov'un teknik direktörlük başarıları Fenerbahçe tarafından takip ediliyor." dedi.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Sözleşmesi olan teknik adam daha önce Al-Ahli ve D.Kiev'i çalıştırmıştı. Futbolculuk döneminde 2003'te Fenerbahçe'ye gelen Rebrov, sarılacivertli formayla 42 maçta 5 gol atmış ve lig şampiyonluğu yaşamıştı.