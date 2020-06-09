Abdülkerim gidiyor

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'ın sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı'ya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon Denizlispor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan, bu sezon da aynı mutluluğu Altay'da tatmak isteyen 25 yaşındaki defans oyuncusu için Süper Lig'den Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı belirtildi. Konyaspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi olan Abdülkerim önümüzdeki sezon kulübü tarafından değerlendirilmezse Süper Lig'den bir takımı tercih edecek. Altay'ın bu sezon ilk 2'den ya da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkması halinde Abdülkerim'i bir kez daha kiralama şansı kazanacağı, aksi durumda futbolcunun başka bir Süper Lig kulübünde kariyerine devam etmeyi planladığı bildirildi. Abdülkerim, ikili mücadelelerde ve hava toplarındaki başarılı performansının yanı sıra isabetli uzun paslarıyla dikkat çekiyor.



YASER HACIMUSTAFAOĞLU, HAZIR KITA

Altay'ın devre arası Sakaryaspor'dan transfer ettiği forvet Yaser Hacımustafaoğlu, her an ilk 11'de oynayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 2. Lig'de 5 gol atan 28 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı takımda 3 maçta sadece 15 dakika görev almasına rağmen moral bozmadan kendisine gelecek şansı bekliyor. Portekizli gol kralı Paixao'nun müthiş performansı nedeniyle yedek kulübesine mahkum kalan Yaser, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.