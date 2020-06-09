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Haberler Spor Beto: Neden olmasın

: Neden olmasın

Beto: Neden olmasın
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Kariyerinde 4 Avrupa kupası kaldıran Göztepe'nin dünyaca ünlü kalecisi Beto, Göztepe'nin S.Lizbon, Sevilla ve Porto gibi kalbindeki en önemli kulüplerden birisi olduğunu söyledi. Beto, "Göztepe mutlaka Avrupa kupalarında olmalı. Belki bu sezon zor gibi görünüyor ama neden olmasın. Biz neler başardık. Şimdi de sonuna kadar bu hedef için savaşacağız" diye konuştu.

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