Beto: Neden olmasın

Kariyerinde 4 Avrupa kupası kaldıran Göztepe'nin dünyaca ünlü kalecisi Beto, Göztepe'nin S.Lizbon, Sevilla ve Porto gibi kalbindeki en önemli kulüplerden birisi olduğunu söyledi. Beto, "Göztepe mutlaka Avrupa kupalarında olmalı. Belki bu sezon zor gibi görünüyor ama neden olmasın. Biz neler başardık. Şimdi de sonuna kadar bu hedef için savaşacağız" diye konuştu.