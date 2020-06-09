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Calderoni operasyonu

Sözleşmesi sona eren Berkan takımdan ayrılırsa , Lecce’nin sol beki Calderoni’yi alacak.

Calderoni operasyonu
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Süper Lig'de gelecek sezon için dış transfer çalışmalarına hız veren Göztepe yönetimi arayışlarını İtalya'ya yöneltti. Sarıkırmızılılar, alternatifsiz kaldığı sol bek mevkiisi İtalya Serie A ekibi Lecce'nin savunmacısı Marco Calderoni'yi gündemine aldı. Sol bekte tek isim olan Berkan Emir'e gelen teklifler nedeniyle alternatif yaratmak isteyen yönetim, 31 yaşındaki yıldıza teklif götürdü. Yönetim, menajeri kanalıyla ulaştığı futbolcudan da olumlu yanıt aldı. Calderoni'nin kulübüyle anlaşmasının bitecek olması da transferi cazip hale getiriyor. Piacenza'da futbola başlayan Calderoni, Palermo, Ascoli, Grosseto, Vierona, Chievo, Latina Calcio ve Novara gibi takımların formasını giydi.

BURAK HAKERLER

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