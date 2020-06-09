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Haberler Spor Final Portekiz’de

Final Portekiz’de

Final Portekiz’de
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatılacağı daha önce açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'den alınarak Portekiz'e veriliyor! Alman basınından Bild, UEFA'nın birçok nedeni göz önüne alarak turnuvanın geri kalan kısmını Lizbon'a verme kararı aldığını yazdı. Bild Gazetesi, UEFA'nın Portekiz seçiminin birkaç nedene bağlı olduğunu kaydetti. Lizbon'daki korona virüs vaka sayısının düşük olması, UEFA'nın vergi konusundaki taleplerinin kabul edilmesi ve yeterince fazla stat olması bu nedenlerden bazıları olarak gösterildi. Ayrıca bir iddiaya göre de gelecek sezonun finali Türkiye'de oynanacak.

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